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Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:43

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, ne zaman başlıyor?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. 200. Bölümü ile sezona bomba bir giriş yapacak olan iddialı yapımın oyuncu kadrosunda yepyeni isimler yer alacak. Öte yandan binlerce dizisever “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. ATV ekranlarının sevilen fenomen dizisi, 199. bölümle sezona ara vermişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Onur Tan'ın yürüttüğü yapım, neredeyse tüm dizilerin sezona geri dönmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Dizinin 200. Bölümü ile önümüzdeki günlerde ekranlara dönmesi bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

ATV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv ana haber

20:00 Çakallarla Dans 5 - Yabancı Sinema

22:00 Kuruluş Osman

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, ne zaman başlıyor?
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