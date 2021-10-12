Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Facebook kullanıcıları "erişim sorunu" yaşıyor!

Facebook'ta yaşanan erişim sorunu sonrası bazı sosyal medya kullancıları detayları araştırmaya başladı. "Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları bu kapsamda gündeme taşınırken son dönemde instagram gibi birçok sosyal mecrada yaşanan bu erişim problemleri dikkat çekmeye başladı. Peki, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte son dakika gelişmelerinin detayları...
FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal medya ve medya holdingi Facebook'ta bazı kullanıcıların yaşadığı erişim sorununa ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
FACEBOOK HİSLERİ YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ
Geçtiğimiz günlerde yaşanan erişim problemleri nedeniyle; Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.
"GERÇEKTEN HERKESE MERHABA"
Instagram, Facebook, ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşanırken Twitter'ın resmi hesabından "Gerçekten herkese merhaba" paylaşımı yapıldı. Bir süre sonra WhatsApp'tan gönderinin altına "Merhaba" yanıtı geldi.
Twitter CEO'su Jack Dorsey de WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.