Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Facebook kullanıcıları "erişim sorunu" yaşıyor!

Facebook'ta yaşanan erişim sorunu sonrası bazı sosyal medya kullancıları detayları araştırmaya başladı. "Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları bu kapsamda gündeme taşınırken son dönemde instagram gibi birçok sosyal mecrada yaşanan bu erişim problemleri dikkat çekmeye başladı. Peki, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte son dakika gelişmelerinin detayları...