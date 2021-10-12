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Giriş Tarihi: 12.10.2021 14:57 Son Güncelleme: 12.10.2021 14:57

Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Facebook kullanıcıları "erişim sorunu" yaşıyor!

Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Facebook kullanıcıları erişim sorunu yaşıyor!

Dünyanın her yerinde binlerce kullanıcısı olan Facebook’ta bazı kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı sosyal medyada gündeme taşındı. Son dönemde bu tür sosyal mecralarda çeşitli nedenlerle erişim sorunları yaşanıyor olması dikkat çekerken kullanıcılar “Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı olarak ise henüz bir açıklama bulunmuyor. Peki, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

Facebook'ta yaşanan erişim sorunu sonrası bazı sosyal medya kullancıları detayları araştırmaya başladı. "Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları bu kapsamda gündeme taşınırken son dönemde instagram gibi birçok sosyal mecrada yaşanan bu erişim problemleri dikkat çekmeye başladı. Peki, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte son dakika gelişmelerinin detayları...

Facebook.com çöktü mü, neden açmıyor? Facebook web masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılmıyor, erişim sorunu mu var?

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal medya ve medya holdingi Facebook'ta bazı kullanıcıların yaşadığı erişim sorununa ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

FACEBOOK HİSLERİ YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan erişim problemleri nedeniyle; Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.

"GERÇEKTEN HERKESE MERHABA"

Instagram, Facebook, ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşanırken Twitter'ın resmi hesabından "Gerçekten herkese merhaba" paylaşımı yapıldı. Bir süre sonra WhatsApp'tan gönderinin altına "Merhaba" yanıtı geldi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey de WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Facebook kullanıcıları "erişim sorunu" yaşıyor!
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