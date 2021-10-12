Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları milli takımda olan oyunculardan yoksun olarak tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, bu mücadeleye özel hazırlık yapıyor.
Portekizli teknik adam, lider gideceği Trabzon deplasmanından aynı şekilde dönmek isterken, bu sezonun yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'na Trabzonspor'u ters pozisyonlarda yakalama adına farklı görevler verdi.
ÖN ALANDA BASKIDAN VAZGEÇMEYİN!
Pereira, 22 yaşındaki oyuncusundan topla çizgiden içeri doğru kat etmesini ve savunmanın dengesini bozmasını istedi.
Portekizli çalıştırıcı, böylelikle hem hücuma bir fazla kişi yollamayı hem de rakibin savunmasında paylaşım sorunu oluşturmayı amaçlıyor.
Bununla birlikte ön alanda baskıyı çok önemseyen Pereira, tüm hücum oyuncularına bu baskıdan asla vazgeçmemelerini öğütlüyor.
GÜRCAN BİLGİÇ - NWAKAEME'NİN BEKÇİSİ
İki takımın şablonuna baktığınız zaman zayıf-güçlü eşleşmesinde Ferdi'nin kanadı Fenerbahçe'nin en büyük avantajı.
Trabzonspor, İsmail'le sol kanadını savunmaya çalışıyor. Nwakaeme'nin yardımı da sınırlı.
Fenerbahçe ise Mesut ve Ferdi ile bu bölgeden oyunu kuracak. Mantık hem savunma açısından hem de hücum açısından Ferdi'yi ön plana çıkartıyor.
Bir taraftan hücum silahı, öbür taraftan Nwakaeme'nin bekçisi. Gerçek bir mücadele izleyeceğiz. Maçın ahahtarı bu bölgeyi kazananın olacak.