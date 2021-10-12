Gizli silah Ferdi

Portekizli hoca, genç yıldızından topla çizgiden içeri doğru kat etmesini ve savunmanın dengesini bozmasını istedi
F.Bahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları milli takımda olan oyunculardan yoksun olarak tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, bu mücadeleye özel hazırlık yapıyor. Portekizli teknik adam, lider gideceği Trabzon deplasmanından aynı şekilde dönmek isterken, bu sezonun yıldız isimlerinden FerdiKadıoğlu'na Trabzonspor'u ters pozisyonlardayakalama adına farklı görevler verdi.
ÖN ALANDA BASKIDAN VAZGEÇMEYİN!
Pereira, 22 yaşındaki oyuncusundan topla çizgiden içeri doğru kat etmesini ve savunmanın dengesini bozmasını istedi. Portekizli çalıştırıcı, böylelikle hemhücuma bir fazla kişi yollamayıhem de rakibin savunmasındapaylaşım sorunu oluşturmayıamaçlıyor. Bununla birlikte ön alanda baskıyı çok önemseyen Pereira, tüm hücum oyuncularına bu baskıdan asla vazgeçmemelerini öğütlüyor.
BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ
Anthony Nwakaeme'nin bekçisi!
İKI takımın şablonuna baktığınız zaman zayıf-güçlü eşleşmesinde Ferdi'nin kanadı Fenerbahçe'nin en büyük avantajı. Trabzonspor, İsmail'le sol kanadını savunmaya çalışıyor. Nwakaeme'nin yardımı da sınırlı. Fenerbahçe ise Mesut ve Ferdi ile bubölgeden oyunu kuracak. Mantık hem savunma açısından hem de hücum açısından Ferdi'yi ön plana çıkartıyor. Bir taraftan hücum silahı, öbür taraftanNwakaeme'nin bekçisi. Gerçek bir mücadele izleyeceğiz. Maçın ahahtarı bu bölgeyi kazananın olacak.