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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Halil: İnandığımız zaman başarırız!

Halil: İnandığımız zaman başarırız!
LETONYA maçına yedek başlayan ve oyuna sonradan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine dahil olan Halil Dervişoğlu, son saniyeye kadar galibiyete inandıklarını söyledi. 21 yaşındaki forvet, "Oyuna girmeyi çok istiyordum. Yenmemiz gereken bir maçtı. İstediğimiz bir oyun çıkardık ama en önemlisi kazanmaktı. Son saniyeye kadar inandık. Her topta gol olması için hareket ettik. Takım olarak inandığımızda başaracağımızı görüyoruz. Daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Bir sonraki kampta buna bakacağız" ifadelerini kullandı.

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Halil: İnandığımız zaman başarırız!
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