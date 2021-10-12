Hedef Holding ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? Hedef Holding halka arz hisse kodu ve fiyatı!

Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Hedef Holding halka arz oluyor. Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye çıkarılırken, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, toplam 60.000.000 adet payın halka arzı sonrası Holding sermayesinin yüzde 20'sinin BİST Ana Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. 1,96 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL olacak.