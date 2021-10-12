Hedef Holding ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? Hedef Holding halka arz hisse kodu ve fiyatı!

Hedef Holding halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. 1,96 TL olarak belirlenen fiyatıyla şirket 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde ise talep toplama süreçlerini tamamlayacak. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak "Hedef Holding ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Hedef Holding halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar…
Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Hedef Holding halka arz oluyor. Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye çıkarılırken, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, toplam 60.000.000 adet payın halka arzı sonrası Holding sermayesinin yüzde 20'sinin BİST Ana Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. 1,96 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL olacak.
Güçlü sermayesi ve geniş iş ağının yanı sıra, bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirketi barındıran Hedef Holding, halka arzdan elde edeceği gelirle öz sermayesini güçlendirerek yeni yatırımlarına devam edecek.