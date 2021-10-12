KALP YARASI 15. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Kalp Yarası 15. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ATV'nin sevilen dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

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KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.