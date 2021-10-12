Kartal ona ‘Güven’iyor

2 haftada 3 gol bularak takımı sırtlayan Güven ile sözleşme görüşmeleri başladı
Son iki haftada attığı 3 golle yeniden göze giren Güven Yalçın, yeni kontrat için de kendini sağlama aldı. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki forvet oyuncusunun sadece golleri değil saha dışındaki yaşamı da yönetimi bu yola itti. Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Lecce'de geçiren Güven'in durumu Sergen Yalçın'ı da sevindirdi. Devre arasına kadar sözleşme görüşmelerini bekletmeyi düşünen yönetim, kararını değiştirerek olası bir sorun çıkmaması adına teklifini şimdiden iletti. Güven'e 300 bin Euro seviyelerinden 3 yıllık kontrat öneren Beşiktaş, oyuncuyla kısa sürede ortak noktada buluşarak sözleşmeyi imzalayacak. Yönetimin gelecek ay görüşmelerde mutlu sona ulaşması bekleniyor.
'LARİN 20 YUMURTA YİYOR'
GÜVEN Yalçın, Beşiktaş'ın YouTube kanalına da takımla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte genç forvete sorulan sorular ve verdiği cevaplar: En komik futbolcu?
Mert Abimle (Günok) çok gülüyorum. Salih Abi de (Uçan) çok komik. Oğuzhan Abi (Özyakup) çok esprili. Onlarla takılıyorsam çok gülüyorum. En çok geç kalan futbolcu?
Benim. Arada sırada ama. Artık daha iyiyim. Vida da arada sırada geç kalıyor. Hiç beklemezdim. Vida kalıyorsa hepimiz kalırız. En fotojenik futbolcu?
Can Bozdoğan hep iyi çıkıyor. Ben hiç öyle değilim. Alex Teixeira da hep aynı. Resim gibi… Sosyal medyada en çok vakitgeçiren futbolcu?
Elinden telefon düşmeyen isim Oğuzhan Abi. 24 saat birisiyle konuşuyor. N'Sakala da iyi sosyal medyada. İyi Türkçe yazar bulmuş kendisine. Tuhaf tuhaf resimler paylaşıyor. En dakik futbolcu?
Necip Abi (Uysal) kesinlikle. Kahvaltıyı ilk o yapar, hep erken gelir. Kapıyı o açıyor. En çok yemek yiyen futbolcu?
Larin çok yiyor. Kahvaltıda 20 yumurta falan yiyor. O büyük ve güçlü futbolcu, ona lazım.