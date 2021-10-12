Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kartal ona ‘Güven’iyor
Giriş Tarihi: 12.10.2021

Kartal ona ‘Güven’iyor

Kartal ona ‘Güven’iyor

2 haftada 3 gol bularak takımı sırtlayan Güven ile sözleşme görüşmeleri başladı

Son iki haftada attığı 3 golle yeniden göze giren Güven Yalçın, yeni kontrat için de kendini sağlama aldı. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki forvet oyuncusunun sadece golleri değil saha dışındaki yaşamı da yönetimi bu yola itti. Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Lecce'de geçiren Güven'in durumu Sergen Yalçın'ı da sevindirdi. Devre arasına kadar sözleşme görüşmelerini bekletmeyi düşünen yönetim, kararını değiştirerek olası bir sorun çıkmaması adına teklifini şimdiden iletti. Güven'e 300 bin Euro seviyelerinden 3 yıllık kontrat öneren Beşiktaş, oyuncuyla kısa sürede ortak noktada buluşarak sözleşmeyi imzalayacak. Yönetimin gelecek ay görüşmelerde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

'LARİN 20 YUMURTA YİYOR'
GÜVEN Yalçın, Beşiktaş'ın YouTube kanalına da takımla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte genç forvete sorulan sorular ve verdiği cevaplar:
En komik futbolcu?
Mert Abimle (Günok) çok gülüyorum. Salih Abi de (Uçan) çok komik. Oğuzhan Abi (Özyakup) çok esprili. Onlarla takılıyorsam çok gülüyorum.
En çok geç kalan futbolcu?
Benim. Arada sırada ama. Artık daha iyiyim. Vida da arada sırada geç kalıyor. Hiç beklemezdim. Vida kalıyorsa hepimiz kalırız.
En fotojenik futbolcu?
Can Bozdoğan hep iyi çıkıyor. Ben hiç öyle değilim. Alex Teixeira da hep aynı. Resim gibi…
Sosyal medyada en çok vakit geçiren futbolcu?
Elinden telefon düşmeyen isim Oğuzhan Abi. 24 saat birisiyle konuşuyor. N'Sakala da iyi sosyal medyada. İyi Türkçe yazar bulmuş kendisine. Tuhaf tuhaf resimler paylaşıyor.
En dakik futbolcu?
Necip Abi (Uysal) kesinlikle. Kahvaltıyı ilk o yapar, hep erken gelir. Kapıyı o açıyor.
En çok yemek yiyen futbolcu?
Larin çok yiyor. Kahvaltıda 20 yumurta falan yiyor. O büyük ve güçlü futbolcu, ona lazım.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 11 Ekim 2021!
SON DAKİKA: Milliler Letonya karşısında son saniyede güldü! Dünya Kupası yolunda kritik 3 puan…
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat!
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 24 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor...
İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve tarihleri 2021: Güncel İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartı istemeyen personel alımı yapıyor
A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Erman Toroğlu son dakika detayını açıkladı: Letonya-Türkiye maçının devre arasında şok eden gelişme! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
İki kardeşi öldürüp gömen zanlılar hakkında yeni gelişme! Evlatlarını öldüren cani anne ve suç ortakları tutuklandı
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal ona ‘Güven’iyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA