Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olur? Kasım ayı askerlik celp ve sevk tarihi öğrenme ekranı

Önümüzdeki celp döneminde silah altına alınacak olan milyonlarca asker adayı, vatani görevini nerede gerçekleştireceğini merak ediyor. MSB'den yapılan son duyuruları takip eden adaylar, Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olur gibi soruların yanıtını arıyor. Askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili son durum bu duyuruyla yanıt buluyor. İşte Kasım ayı askerlik celp ve sevkleri öğrenme ekranı!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e devlet ekranından T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

Yapılan açıklamaya göre, kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.