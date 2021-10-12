Ümit Milli takımımızın 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yeni rakibi Kazakistan oldu. Deplasmanda Shakhter Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka Kazakistan Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak ve şifresiz mi olacak sorularıyla inceleniyor. Bugün gerçekleşecek olan Ümit Milli maçına ilişkin detaylar haberimizde.
KAZAKİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Ay-Yıldızlı ekip, bugün I Grubu'nda deplasmanda Kazakistan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk mücadelesinde Belçika'ya 3-0 mağlup olan Milliler, ikinci maçındaysa İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile birlikte Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan, final bileti alma mücadelesi veriyor.
KAZAKİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kazakistan Türkiye maçı bugün deplasmanda, Shakhter Stadyumu'nda oynanacak. Saat 14:00'te başlayacak olan maç canlı olarak A Spor ekranlarından şifresiz ve naklen verilecek.
ÜMİT MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir FK)
Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Vavacars Fatih Karagümrük), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart)
Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (Nec Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Süer Barbaros Çukur (Doncaster Rovers FC), Batuhan Kör (Bursaspor)
PLAY-OFF NE ZAMAN?
Romanya ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2023 U21 Avrupa Şampiyonası finallerine 9 grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 grubun birincileri ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Eylül 2022'de play-off oynayacak. Millilerin I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar, 14 Haziran 2022'de sona erecek.