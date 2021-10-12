Ümit Milli takımımızın 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yeni rakibi Kazakistan oldu. Deplasmanda Shakhter Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka Kazakistan Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak ve şifresiz mi olacak sorularıyla inceleniyor. Bugün gerçekleşecek olan Ümit Milli maçına ilişkin detaylar haberimizde.

KAZAKİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Ay-Yıldızlı ekip, bugün I Grubu'nda deplasmanda Kazakistan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk mücadelesinde Belçika'ya 3-0 mağlup olan Milliler, ikinci maçındaysa İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile birlikte Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan, final bileti alma mücadelesi veriyor.