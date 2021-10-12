11 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

11 Ekim 2021 tarihli korona tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN HASSASİYET VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can kayıplarıyla ilgili olarak hassasiyet vurgusu yaparak, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.