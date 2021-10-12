Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak açıklanacak. Tüm yurtta önlemler artırılırken vaka sayısında düşüşün olması bekleniyor. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek 12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona tablosu ile vaka - vefat sayısı kaç oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki Koronavirüs tablosu 12 Ekim 2021 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Son dakika 12 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
12 Ekim korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Günlük tablo duyurulunca haberimizde yer alacaktır.
11 Ekim 2021 tarihli korona tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can kayıplarıyla ilgili olarak hassasiyet vurgusu yaparak, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.
10 Ekim 2021 tarihli korona tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI: 28 bin 370
VEFAT SAYISI: 196
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 772
VAKA SAYISI: 28 bin 645
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 217