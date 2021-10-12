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Giriş Tarihi: 12.10.2021 23:35 Son Güncelleme: 12.10.2021 23:36

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? Eleme potasına giren isim...

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? Eleme potasına giren isim...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takım üyeleri kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde yapılan dokunulmazlık oyununda belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken, kaybeden takım eleme adayı oyununu için tezgah başına geçti. Yarışmaya ilişkin tüm detayları merak edenler ise “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” sorularının yanıtları ve son dakika detayları.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacılarının kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarındaki kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüde yer alan ürünleri en başarılı çıkaran takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken, başarısız olan takım is eleme adayı oyununda mücadele verdi. Masterchef 2021 son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden isim ile ilgili tüm son dakika detayları şöyle;



12 Ekim 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan yarışmacılar arasında oynanan kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde günün dokunulmazlık zırhını kazanan takımı ve eleme adayı belirlendi.



Kritik dokunulmazlık oyununda, ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlar, jüri şefler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı yapan takım olmak için verilen süre içerisinde en başarılı ürünleri çıkarmak adına tezgah başında ekip çalışmasıyla tüm hünerlerini gösterdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takımlar menü için verilen sürenin tamamlanması sonrasında kritik dokunulmazlık oyunu kazananının belirlenmesi adına ürünlerini Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu. Jüri şefler hazırlanan ürünleri tek tek tadarak değerlendirdi ve en başarılı ürünleri çıkaran kırmızı takım günün dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık zırhını kırmızı takıma kaptıran mavi takım gecenin kritik eleme adayı oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti ve enginar dolması ürününü en başarılı şekilde yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini gösterdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim en başarılı ürünü çıkaran Azize, Tahsin ve Eren arasından, Tahsin oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı belirleme hakkına sahip oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda başarılı olan Tahsin eleme adayı olarak Rabia'yı seçti ve günün ilk eleme adayı olmuş oldu. Günün 2. eleme adayı ise takım içerisinde yapılan oylama sonrasında belli olacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Tahsin (K)
  • Eren
  • Emre
  • Burcu
  • Mert
  • Azize
  • Rabia
  • Pelin

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Sergen (K)
  • Hasan
  • Araz
  • Dilara
  • Milhan
  • Safanur
  • Ateş

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? Eleme potasına giren isim...
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