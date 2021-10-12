TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacılarının kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarındaki kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüde yer alan ürünleri en başarılı çıkaran takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken, başarısız olan takım is eleme adayı oyununda mücadele verdi. Masterchef 2021 son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden isim ile ilgili tüm son dakika detayları şöyle;