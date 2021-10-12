Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT1’de Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı izle
Giriş Tarihi: 12.10.2021 21:49

Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT1’de Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı izle

Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT1’de Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı izle

Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı canlı izle araştırmaları sürüyor. Diziyi televizyondan takip edemeyenler veya tekrardan izlemek isteyenler Masumlar Apartmanı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. TRT1 canlı yayın üzerinden yayınlanan yapımın bu haftaki bölümüne Gülben’in kınası damga vuruyor. İşte Masumlar Apartmanı canlı izle ekranı ve TRT1’de Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı izle seçeneği…

Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Bu akşamki yeni bölümde Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. Birbiri ardına farklı olayların yaşandığı yapımı TRT1 üzerinden canlı takip etmek isteyenler Masumlar Apartmanı 42.bölüm tamamı hemen izle şeklinde araştırma yapıyor. Masumlar Apartmanı son bölüm izle TRT1'de!

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE!

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni sezon bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

Aşağıdaki link ile Masumlar Apartmanı son bölümü tamamı bitince link haberimizde yer alacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret hesabı!
Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklandı! Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 11 Ekim 2021!
Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?
Son dakika: Letonya-Türkiye maçı için şok sözler! "Sürünüyoruz! Şenol Güneş sonrası Kuntz..."
Nihal Yalçın tartışmasında Tamer Karadağlı’ya büyük destek! Arşivler iki ismin de puanını verdi
Erman Toroğlu son dakika detayını açıkladı: Letonya-Türkiye maçının devre arasında şok eden gelişme! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
İŞKUR ortaokul mezunu ve en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! Güncel İŞKUR KPSS şartsız personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021!
Son dakika haberi: Aldatan kadını günlüğü ele verdi! Kocası satır satır okudu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Masumlar Apartmanı canlı izle: TRT1’de Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA