Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne? Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı hangi oyuncu, kim canlandıracak?
Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:22

Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne? Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı hangi oyuncu, kim canlandıracak?

Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne? Han’ın eski nişanlısı Ceylan’ı hangi oyuncu, kim canlandıracak?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda Ceylan karakteri izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Yayınlanan fragmanda bu karakterin geri döndüğü görülürken öte yandan bu gizemli karakteri hangi oyuncunun canlandıracağı da merak konusu haline geldi. Hal böyleyken “Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, hangi oyuncu canlandıracak?” soruları yanıt aramaya başladı. Gizemli olan bu karakteri canlandıracak olan ismin bu akşam yayınlanan bölümde belirlenmesi bekleniyor. Peki, Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, hangi oyuncu canlandıracak? İşte tüm detaylar...

Masumlar Apartmanı Ceylan karakteri, bu akşam yayınlanan bölümle beraber gündemdeki yerini aldı. Henüz gizemli karakteri canlandıracak olan karakter bilinmezken dizinin sıkı takipçileri yayınlanan fragmanın ardından "Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, hangi oyuncu canlandıracak?" sorularını da gündeme taşımıştı. TRT1'in sevilen dizisinde yeni oyuncunun bu akşam izleyenlerin karşısına çıkması beklentiler arasında yerini alıyor. İşte Masumlar Apartmanı Ceylan karakterine ilişkin tüm detaylar...

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?

Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide yer almamıştı.

Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen'di.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 11 Ekim 2021!
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret hesabı
Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?
Son dakika: Letonya-Türkiye maçı için şok sözler! "Sürünüyoruz! Şenol Güneş sonrası Kuntz..."
Nihal Yalçın tartışmasında Tamer Karadağlı’ya büyük destek! Arşivler iki ismin de puanını verdi
Erman Toroğlu son dakika detayını açıkladı: Letonya-Türkiye maçının devre arasında şok eden gelişme! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
Son dakika haberi: Aldatan kadını günlüğü ele verdi! Kocası satır satır okudu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklama: Başlıyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne? Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı hangi oyuncu, kim canlandıracak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA