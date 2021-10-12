Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne? Han’ın eski nişanlısı Ceylan’ı hangi oyuncu, kim canlandıracak?

Masumlar Apartmanı Ceylan karakteri, bu akşam yayınlanan bölümle beraber gündemdeki yerini aldı. Henüz gizemli karakteri canlandıracak olan karakter bilinmezken dizinin sıkı takipçileri yayınlanan fragmanın ardından "Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, hangi oyuncu canlandıracak?" sorularını da gündeme taşımıştı. TRT1'in sevilen dizisinde yeni oyuncunun bu akşam izleyenlerin karşısına çıkması beklentiler arasında yerini alıyor. İşte Masumlar Apartmanı Ceylan karakterine ilişkin tüm detaylar...
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?
Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide yer almamıştı.
Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen'di.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.