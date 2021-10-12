MEB personel alımı başvuru detayları milyonların araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. MEB 6 bin 132 personel alımı kapsamında başvuru yapacak adaylar Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan ilana ilişkin detayları gündeme taşıdı. Hal böyleyken "2021 MEB 6 bin 132 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı detayları...
Millî Eğitim Bakanlığınca istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvuru koşulları belli oldu. Başvurular, 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edecek.
Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı.
Duyuruda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma 23.59'a kadar e-Devlet ile entegre çalışan "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor.
Adaylar istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi hâlinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecek.
Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.
Atama sonuçları, 12 Kasım 2021 tarihinde, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
-Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
-Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
-Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
-Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.