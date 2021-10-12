Millî Eğitim Bakanlığınca istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvuru koşulları belli oldu. Başvurular, 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edecek.

Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı.