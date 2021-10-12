Milli Eğitim Bakanlığı, 6 bin 132 personel alım ilanı hakkında detayları internet sitesi üzerinden duyurdu. Alınacak personelin merkez ve taşra teşkilatında görevlendirileceği duyurulurken, ilana başvurmak isteyen adaylar MEB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusunun yanıtını araştırtıyor. İşte MEB sözleşmeli personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve ilanın detayları.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Duyuruya göre, MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek. 260 sözleşmeli fizyoterapist, 5 bin 872 destek personel alımı için başvurular 25 Ekim'de başlayacak.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' adresinden tamamlaması gerekiyor. Başvuru tarihleri geldiğinde başvuru ekranı haberimizde yer alacak.
MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMALRI NASIL YAPILACAK?
Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
-Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
-Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
-Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
-Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
MEB ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları, 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.