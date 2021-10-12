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Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:52 Son Güncelleme: 12.10.2021 08:52

Mevlid Kandili hangi gün ve ayın kaçında, ne zaman kutlanacak? Mevlid Kandili’nde ne yapılır, hangi dualar okunur?

Mevlid Kandili hangi gün ve ayın kaçında, ne zaman kutlanacak? Mevlid Kandili’nde ne yapılır, hangi dualar okunur?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi’nin son günü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum günü olarak karşımıza çıkıyor. Bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirmek isteyenler; Mevlid Kandili hangi gün ve ayın kaçında, ne zaman gibi sorulara yanıt arıyor. Rebiülevvel ayının ikinci haftasında kutlanan bu tarih, Mevlid Kandili’nde ne yapılır, hangi dualar okunur sorularıyla ele alınıyor. İşte bu özel gecenin tarihi ve diğer detaylar.

İçinde bulunduğumuz Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece Mevlid Kandili olarak adlandırılır. Peygamberimizin dünyaya geldiği bu gece, İslam aleminin coşkuyla karşıladığı, Hz. Muhammed'i (s.a.v.) anarak her zamankinden daha hayırlı amel işlemeye gayret ettiği bir tarihtir. Bu sebeple Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor, ne zaman gibi sorularla incelenen bu özel gün, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Takvimi ile araştırılıyor. İşte bu gecenin tarihi ve Mevlid Kandili'nde ne yapılır, hangi dualar okunur gibi soruların yanıtı.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN VE MEVLİD NE DEMEK?

Arapça "wld" kökünden türetilen "mawlid" sözcüğü "doğum" anlamına gelmektedir. Dilimize mevlid/mevlit şeklinde geçen bu kelime, Hz. Muhammed'in doğumunu ve bu kutlu olay için okunan ilahileri izah etmek üzere kullanılır.

2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim Pazar gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla gelecek hafta Pazar gecesi bu kutlu gece kutlanacak.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Kandil geceleri için özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz mübarek gün ve gecelerin ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye buyurmuş, bu gecelerde vakit ve kaza namazlarının kılınmasını önermiştir. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek önerilir. Bu gecelerde Kur'an-ı Kerim okumak, peygamberlerin hayatını okumak ve öğrenmek de mühimdir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

-Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Rasulallah. Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Bütün kainatı nurla dolduran Peygamberimiz Hz.Muhammed'in(s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle... Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

-Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i (sas) hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

-Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

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Mevlid Kandili hangi gün ve ayın kaçında, ne zaman kutlanacak? Mevlid Kandili’nde ne yapılır, hangi dualar okunur?
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