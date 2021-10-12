Montero ve Pjanic döndü

Beşiktaş'a Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı öncesi iki müjdeli haber geldi. Koronavirüs karantinası sona eren İspanyol stoper Francisco Montero dünkü idmanda takımla çalıştı. Sakatlığını büyük oranda atlatan Boşnak orta saha Miralem Pjanic ise düz koşulara başladı. Kartal'da milli araya girilirken Necip, Vida ve Alex Teixeira iyileşip takıma dönmüştü.
Beşiktaş'ın zorlu virajı
BEŞIKTAŞ, 22 günde hem Süper Lig'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni doğrudan etkileyecek 6 maça çıkacak. Oldukça zor bir fikstüre girilirken teknik heyet de bu süreç için önlemlerini hazırladı. Yoğun fikstüreçözüm arayan SergenYalçın, ilk olarak futbolcugrubunun aileleriyle dahafazla vakit geçirebilmeleriiçin kampları kaldırdı. İkinci olarak da bu dönemde antrenmanlarda da yükleme yapmayan teknik heyet, taktik çalışma ve vücudun kendisini yenileyebilmesi için idman metotlarını uygulayacak.