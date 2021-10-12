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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Montero ve Pjanic döndü

Montero ve Pjanic döndü
Beşiktaş'a Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı öncesi iki müjdeli haber geldi. Koronavirüs karantinası sona eren İspanyol stoper Francisco Montero dünkü idmanda takımla çalıştı. Sakatlığını büyük oranda atlatan Boşnak orta saha Miralem Pjanic ise düz koşulara başladı. Kartal'da milli araya girilirken Necip, Vida ve Alex Teixeira iyileşip takıma dönmüştü.

Beşiktaş'ın zorlu virajı
BEŞIKTAŞ, 22 günde hem Süper Lig'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni doğrudan etkileyecek 6 maça çıkacak. Oldukça zor bir fikstüre girilirken teknik heyet de bu süreç için önlemlerini hazırladı. Yoğun fikstüre çözüm arayan Sergen Yalçın, ilk olarak futbolcu grubunun aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için kampları kaldırdı. İkinci olarak da bu dönemde antrenmanlarda da yükleme yapmayan teknik heyet, taktik çalışma ve vücudun kendisini yenileyebilmesi için idman metotlarını uygulayacak.

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Montero ve Pjanic döndü
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