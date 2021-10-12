Oğulcan Çağlayan’dan Çaykur Rizespor açıklaması

Transferi nedeniyle Galatasaray ile eski takımı Çaykur Rizespor arasında yaşanan gerginlikle ilgili soruyu yanıtlayan Oğulcan, "Türk spor kamuoyundan ve futbolseverlerden gündemi bu şekilde meşgul ettiğim için özür diliyorum. Yaşananlar tüm spor kamuoyunun önünde oldu. Bu konuda daha önce konuşmadım bundan sonra da konuşmayacağım. Bizler Galatasaray camiasının parçalarıyız. Camiaya layık olmamız gerekiyor. İnsanlar kurdukları cümlelerle kalitelerini belli eder. Ben kalitemden taviz vermeyeceğim. Galatasaray kültürü bize bunu öğretti." ifadelerini kullandı.