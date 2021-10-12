Son dakika: Galatasaray stadının yeni adı Nef Stadyumu! Burak Elmas açıklamalarda bulunuyor...(CANLI)

STADIN YENİ ADI: NEF STADYUMU

Burak Elmas'ın açıklamalarınden öne çıkanlar şöyle:

Sponsorluk anlaşması kanun nedeniyle TL bazında belirlendi. İkinci 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere sezonluk ortalaması 72,5 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Erden Timur'la birlikte olmaktan gurur duyuyoruz.

Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL artı KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu.