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Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:42

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-Devlet ekranı: 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-Devlet ekranı: 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, MEB 15 bin ek atama takvimine göre; sözlü sınav yerlerinin ilan edileceği tarih belli oldu. 8 Ekim tarihinde tamamlanan öğretmen ataması sürecinin ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri de açıklanacak. 2020 ve 2021 KPSS puanları ile alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucu sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-Devlet ekranı aracılığı ile duyurulacak.

27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercih işlemleri tamamlanmıştı. Tercih işlemlerinin tamamlanması ile birlikte adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında araştırmalar yapıyorlar. E-Devlet ekranı üzerinden erişime açılacak olan sözlü sınav yerleri için de tarih belli oldu. Peki; 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-Devlet sorgulama ekranı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

Sonuçlar 27 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-Devlet ekranı: 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
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