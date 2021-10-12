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Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:52 Son Güncelleme: 12.10.2021 09:53

Su kesintisi son dakika! 12 Ekim İSKİ İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: Sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi son dakika! 12 Ekim İSKİ İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul genelinde yaşanan güncel su kesintileri, şehirde su tedariğinden sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruluyor. 12 Ekim İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ arıza kesinti listesi ile yayınlandı. Bulunduğu bölgede kesinti yaşayan vatandaşlar, sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir gibi sorularla kurumun sitesini inceliyor. İşte son dakika su kesintisi duyuruları ile bugün arıza ve kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler.

Zaman zaman su dağıtımını aksatacak arızalar ve altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle kısmi kesintiler meydana gelebiliyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su dağıtımını sağlayan İSKİ, bu tip kesintiler için şehir sakinlerini günlük olarak uyararak mağduriyet yaşanmasını ortadan kaldırıyor. 12 Ekim İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesini sorgulayan vatandaşlar, İSKİ arıza ve kesinti ekranını inceliyor. İşte "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı ve son dakika su kesintisi duyuruları.

12 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 06:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Su kesintisi son dakika! 12 Ekim İSKİ İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: Sular ne zaman gelecek?
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