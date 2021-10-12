Su kesintisi son dakika! 12 Ekim İSKİ İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: Sular ne zaman gelecek?

Zaman zaman su dağıtımını aksatacak arızalar ve altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle kısmi kesintiler meydana gelebiliyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su dağıtımını sağlayan İSKİ, bu tip kesintiler için şehir sakinlerini günlük olarak uyararak mağduriyet yaşanmasını ortadan kaldırıyor. 12 Ekim İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesini sorgulayan vatandaşlar, İSKİ arıza ve kesinti ekranını inceliyor. İşte "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı ve son dakika su kesintisi duyuruları.

12 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI