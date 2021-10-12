Bakasetas, Komşu’da basın ve futbolseverlerce, “En iyi Yunan oyuncu” olarak gösterilirken, bordo-mavili forma altında çok daha iyi bir noktaya geldiğine vurgu yapıldı
Trabzonspor'un, "Çilingir" lakaplı maestrosu Bakasetas, bordo-mavili forma ile yükselen performansını milli takımına da yansıttı. Yunanistan'ın Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'ı 2-0 yendiği maçta 90. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyete damga vuran yıldız futbolcuya Yunan basınından övgü yağdı. 28 yaşındaki on numaranın Trabzonspor'a geldikten sonra devam eden gelişimini bir üst seviyeye çıkardığını yazan Yunan basını, "Trabzonspor onu çok değiştirdi, "Çok daha özel, çok daha sorumluluk sahibi" ifadelerini kullandı. Yunan futbolseverler de sosyal medya üzerinden Bakasetas'a övgüler yağdırarak, "O şu an Yunanistan'ınen iyisi", "Türkiye'de deburada da çok seviliyor" ve "O gerçek bir lider" gibi yorumlarda bulundu. Bazı futbolseverlerise Bakasetas'ıizlemek içinTrabzonspor'unmaçlarını sabırsızlıklabeklediklerini dilegetirdiler.
BİR GÖRÜŞ: İskender GÜNEN
VAZGEÇİLMEZ
Geçen sezon ortasında Alanyaspor'dan Trabzonspor'a gelen Bakasetas, uyum sorunu çekmeden takıma katkı verdi. Topla buluştuğunda sol ayağının becerisi ve uzaktan vuruş becerisi ile sonucu rahatlıkla değiştirebilen bir isim. Attığı goller ve de asistlerle takımın vazgeçilmezi oldu. Bu sezona da çok iyi bir başlangıç yaptı ve ilk maçtan beri Trabzonspor'un zirve yarışında yerini almasında en önemliisimlerden biri halinegeldi. Bakasetas, Fenerbahçe maçında da sonucu Trabzonspor lehine çevirebilecek oyuncuların başında geliyor.