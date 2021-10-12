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Giriş Tarihi: 12.10.2021 07:21 Son Güncelleme: 12.10.2021 07:59

Trabzonsporlu Bakasetas, Yunanistan'da manşetlerde

YUNUS EMRE SEL
Trabzonsporlu Bakasetas, Yunanistan’da manşetlerde

Trabzonspor'da attığı goller ve yaptığı asistlerle bu sezona damga vuran isim olan Anastasios Bakasetas, ülkesi Yunanistan'da manşetleri süslüyor. İşte yıldız futbolcu için atılan manşetler ve Trabzonspor yorumları...

Trabzonspor'un, "Çilingir" lakaplı maestrosu Bakasetas, bordo-mavili forma ile yükselen performansını milli takımına da yansıttı.

Yunanistan'ın Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'ı 2-0 yendiği maçta 90. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyete damga vuran yıldız futbolcuya Yunan basınından övgü yağdı.

28 yaşındaki on numaranın Trabzonspor'a geldikten sonra devam eden gelişimini bir üst seviyeye çıkardığını yazan Yunan basını, "Trabzonspor onu çok değiştirdi, "Çok daha özel, çok daha sorumluluk sahibi" ifadelerini kullandı.

Yunan futbolseverler de sosyal medya üzerinden Bakasetas'a övgüler yağdırarak, "O şu an Yunanistan'ın en iyisi", "Türkiye'de de burada da çok seviliyor" ve "O gerçek bir lider" gibi yorumlarda bulundu.

Bazı futbolseverler ise Bakasetas'ı izlemek için Trabzonspor'un maçlarını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler.

İSKENDER GÜNEN - VAZGEÇİLMEZ
Geçen sezon ortasında Alanyaspor'dan Trabzonspor'a gelen Bakasetas, uyum sorunu çekmeden takıma katkı verdi.

Topla buluştuğunda sol ayağının becerisi ve uzaktan vuruş becerisi ile sonucu rahatlıkla değiştirebilen bir isim. Attığı goller ve de asistlerle takımın vazgeçilmezi oldu.

Bu sezona da çok iyi bir başlangıç yaptı ve ilk maçtan beri Trabzonspor'un zirve yarışında yerini almasında en önemli isimlerden biri haline geldi.



Bakasetas, Fenerbahçe maçında da sonucu Trabzonspor lehine çevirebilecek oyuncuların başında geliyor.

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Trabzonsporlu Bakasetas, Yunanistan'da manşetlerde
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