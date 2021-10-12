Türkiye bitti demeden bitmez

MERİH DEMİRAL’ın kendi kalesine attığı gole kadar sahada hayalet gibi dolaşan Milliler, geriye düşmenin şokuyla saldırdı ve SERDAR DURSUN’la beraberliği yakaladı. BURAK YILMAZ’ın temdit penaltısıyla Katar’ı bırakmadık
Norveç'in de kazanmasıyla ikincilik savaşı alevlendi. Her şey son iki maçta belli olacak Letonya maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında 'Oyun değil, skor odaklıyız' demişti Kuntz… Bizim de güzel oyun beklentimiz yoktu zaten. İstediğimiz sadece atılacak bir gol, alınacak 3 puandı. Letonya, daha 7. dakikada Cernomordijs ile kalemize tehlikeli gelirken işimizin kolay olmayacağını gösterdi. Merih'in çizgiden müdahalesi bizi kendimize getirdi. 17'de Cengiz, 18'de Merih, 19'da Burak'la üç önemli pozisyonu değerlendiremedik. İkinci yarıya başlarken saha içinde kenetlenip galibiyet yemini eden Letonya 70'te Savalnieks ile tehlikeli geldi. 7. dakikada topu çizgiden çıkaran Merih bu kez topu kendi kalesine gönderdi. 76'da Serdar Dursun'un golü son 15 dakikadatansiyonu yükseltti. Burak'ın uzatmanın sonunda ceza sahasında yerde kalması, VAR'dan penaltının gelmesi ve 97 yıl sonra Letonya'yı yenmemiz yine şu özlü sözü mırıldanmamıza neden oldu: "Biz bitti demeden bitmez."
HAKEMIN NIYETI YOKTU! A Milli Takım formasıyla ilk maçında golle tanışan Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu: "Çok değişik bir maç oldu. 3 puanla dönmek istiyorduk. Letonya'yı hiç yenememiştik. Allah'a şükür galip geldik. Son iki maçımızı alıp Norveç'in takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah Türk halkına Dünya Kupası'na gitme sevincini yaşatırız. Son topta Burak Abi düşünce hissettim penaltı olduğunu. Hakemin vermeye niyeti yoktu ama itiraz ettik, penaltı oldu. Burak Abi de attı. Bu galibiyeti Türk halkına armağan ediyoruz."
SİFTAH
İkinci yarıda oyuna giren ve beraberlik golümüzü atan Serdar Dursun, Eylül 2018'den (Emre Akbaba - İsveç) bu yana A Milli Takım formasıyla çıktığı ilk resmi maçta gol atan ilk oyuncu oldu.