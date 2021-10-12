Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye bitti demeden bitmez
Giriş Tarihi: 12.10.2021

Türkiye bitti demeden bitmez

YASEMİN YILDIRIM
Türkiye bitti demeden bitmez

MERİH DEMİRAL’ın kendi kalesine attığı gole kadar sahada hayalet gibi dolaşan Milliler, geriye düşmenin şokuyla saldırdı ve SERDAR DURSUN’la beraberliği yakaladı. BURAK YILMAZ’ın temdit penaltısıyla Katar’ı bırakmadık

Norveç'in de kazanmasıyla ikincilik savaşı alevlendi. Her şey son iki maçta belli olacak
Letonya maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında 'Oyun değil, skor odaklıyız' demişti Kuntz… Bizim de güzel oyun beklentimiz yoktu zaten. İstediğimiz sadece atılacak bir gol, alınacak 3 puandı. Letonya, daha 7. dakikada Cernomordijs ile kalemize tehlikeli gelirken işimizin kolay olmayacağını gösterdi. Merih'in çizgiden müdahalesi bizi kendimize getirdi. 17'de Cengiz, 18'de Merih, 19'da Burak'la üç önemli pozisyonu değerlendiremedik. İkinci yarıya başlarken saha içinde kenetlenip galibiyet yemini eden Letonya 70'te Savalnieks ile tehlikeli geldi. 7. dakikada topu çizgiden çıkaran Merih bu kez topu kendi kalesine gönderdi. 76'da Serdar Dursun'un golü son 15 dakikada tansiyonu yükseltti. Burak'ın uzatmanın sonunda ceza sahasında yerde kalması, VAR'dan penaltının gelmesi ve 97 yıl sonra Letonya'yı yenmemiz yine şu özlü sözü mırıldanmamıza neden oldu: "Biz bitti demeden bitmez."

HAKEMIN NIYETI YOKTU!
A Milli Takım formasıyla ilk maçında golle tanışan Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu: "Çok değişik bir maç oldu. 3 puanla dönmek istiyorduk. Letonya'yı hiç yenememiştik. Allah'a şükür galip geldik. Son iki maçımızı alıp Norveç'in takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah Türk halkına Dünya Kupası'na gitme sevincini yaşatırız. Son topta Burak Abi düşünce hissettim penaltı olduğunu. Hakemin vermeye niyeti yoktu ama itiraz ettik, penaltı oldu. Burak Abi de attı. Bu galibiyeti Türk halkına armağan ediyoruz."

SİFTAH
İkinci yarıda oyuna giren ve beraberlik golümüzü atan Serdar Dursun, Eylül 2018'den (Emre Akbaba - İsveç) bu yana A Milli Takım formasıyla çıktığı ilk resmi maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

KALAN MAÇLAR
1- HOLLANDA (19)
>> 13 KASIM Karadağ (D)
>> 16 KASIM Norveç
2- NORVEÇ (17)
>> 13 KASIM Letonya
>> 16 KASIM Hollanda (D)
3- TÜRKİYE (15)
>> 13 KASIM Cebelitarık
>> 16 KASIM Karadağ (D)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 11 Ekim 2021!
SON DAKİKA: Milliler Letonya karşısında son saniyede güldü! Dünya Kupası yolunda kritik 3 puan…
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat!
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 24 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor...
İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve tarihleri 2021: Güncel İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartı istemeyen personel alımı yapıyor
A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Erman Toroğlu son dakika detayını açıkladı: Letonya-Türkiye maçının devre arasında şok eden gelişme! Hakan Çalhanoğlu ve Caner Erkin...
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
İki kardeşi öldürüp gömen zanlılar hakkında yeni gelişme! Evlatlarını öldüren cani anne ve suç ortakları tutuklandı
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye bitti demeden bitmez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA