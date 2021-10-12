Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 12 Ekim 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Ekim 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 12 Ekim 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "SERİ ÜRETİM DUYGULAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Ne istediğini biliyorsun ancak özgürlüğüne olan düşkünlüğün ilişkilerini bugünlerde zora sokabiliyor. Kendini sıkı bir diyete verirken, egzersiz ve spor arayışlarını artırabilirsin.
Boğa: İş yerinde zamanında yerine getirdiğin sorumluluklar kimsenin gözünden kaçmıyor, beklediğin takdiri bugün alabilirsin. Arabulucu davranıp ilişkilerdeki problemleri kolayca çözümleyeceksin.
İkizler: Bugün, değişim ve beklenmedik durumlarla karşılaşacaksın. Daha önce temellerini attığın işlerin geri dönüşü ile planlarına yeniden yön verebilirsin.
Yengeç: Bugün, rutin işlerinin gecikmesine neden olacak aksilikler yaşayabilir, günü toparlamakta zorlanabilirsin. Fark edilen eksiklikler mesai olarak sana dönebilir.
Aslan: Kendi kendine yetmeyi başarıyorsun. Özellikle maddi konularda atacağın adımlar, nefes almanı sağlayacak. Gönüllü araştırma ve çalışmalara girebilirsin.
Başak: Düşüncesiz ve umursamaz olan insanlara tahammülün yok. Olumsuz düşüncelerinden kurtulmak için çevrendeki anlaşamadığım kişileri hayatından çıkarmak isteyeceksin.
Terazi: Geçmiş konular karşına gelebilir. Tecrübe olarak adlandıracağın bu olaylar, davranışlarını etkileyebilir. Yeni başlangıçlara imza atmak için kolları sıvayacaksın.
Akrep: Bugün hırsların daha da açığa çıkacak. Önüne engeller koyan kişilerle mücadele etmekten geri kalmayacaksın. Ailevi konulardaki tavrın, dikkatleri üzerine çekiyor.
Yay: İş yerinde işlerini aksatmasan da pek fazla çalışmaya meyilli olmayabilirsin. Uzak bir yakınından alacağın telefon gün içerisinde yaptığın planlarını değiştirebilir.
Oğlak: Şans yüzüne gülüyor. Eğer iş arayışında olan bir Oğlak burcuysan, başvurularınla ilgili geri dönüşler alabilirsin. Geleceğinle ilgili idealist planlarına yenilerini ekliyorsun.
Kova: Beklenmedik haberler kapını çalabilir ve hayatını etkileyecek kararlar almak zorunda kalabilirsin. Bu kararlarla birlikte yaşam alanında önemli değişiklikler yapabilirsin.
Balık: İşinle ilgili her konuda şansını sonuna kadar kullanmak isteyeceksin. Yeni projelerin içerisinde kendini anlatacaksın. Kendini daha yakından tanımak için daha fazla zaman ayırıyorsun.
SERİ ÜRETİM DUYGULAR
Teknolojinin gelişimine ters orantılı olarak her geçen gün sosyallik azalıyor. Evimizde, plazalarda, alışveriş merkezlerinde ya da nerde olursak olalım, sürdürdüğümüz yaşamlarımız sanki bir hapishane haline geldi. Bir ekran halinde karşımıza gelen "hapishane". Kendimizi dört duvar arasına değil de bir telefonun ekranı içerisine hapsettik. Peki bu ekranların içerisinden ne zaman kurtulacağız, nasıl tekrar insan içerisine karışıp, eski sosyal hayatımıza döneceğiz?
Tüfek İcat Oldu Mertlik Bozuldu
Hiçbir söz boşuna söylenmemiştir. Eskilerden bir söz "Tüfek icat oldu mertlik bozuldu". Bu dönem için söylenmiş olsa nasıl olurdu, hiç düşündünüz mü? Mesela "Teknoloji gelişti, arkadaşlık bozuldu." bu ve buna benzer binlerce cümle türetebilirdik. Ama iş yalnızca söz üretmek ile mi kalıyor? Elbette hayır.
Renkli Ekranlar Zindanlarımız Mı?
Bütün insanlık olarak teknolojinin ağına eş zamanlı olarak ayak uyduramasak da kullanmadan edemiyoruz. Kim bilir bundan 10 yıl sonra gündelik rutinlerimiz nasıl değişecek. Evet teknoloji bulunmaz bir nimet. Ama hayatlarını ekrana sığdırana değil, doğru kullanabilene. O yüzden de hayatlarımızı sığdırdığımız ekranların dışarısına çıkarmamız, asosyalliği, deyim yerindeyse hayatı yaşamamız gerekiyor. Dışarıya çıkmalı ve içimize çektiğimiz her bir nefesin güzelliğinin yeniden farkına varmalı. Hayat siyah bir ekrandan çok daha fazlası.
Akıl Kolay Geleni Sever
Aslında bizler insan olarak kendimize basit ve kolay geleni tercih ediyor, en az çaba sarf edeceğimiz, bizi daha az yoracak işleri arıyoruz. Dışarı çıkıp arkadaşlarımızla görüşmek yerine, görüntülü sohbeti tercih ediyoruz. Kolay geliyor değil mi? Bu durum teknolojinin getirisi kadar götürüsü olduğunun da bir kanıtı. Kolay ama verdiği hissiyat ne kadar gerçek? Hiç bunu düşündünüz mü?
Kalbimiz Eskisi Gibi Atar Mı?
Sanal arkadaşlıklar, çağımızın hastalığı. Gerçekmiş gibi hayal edip, bir fotoğrafa tutuluyoruz. Kendimizi bir yalana inandırıp, peşinden sürükleniyoruz. Peki arkadaşlıklarımız, dostluklarımız ne zaman eskiye dönecek? Güldüğümüz, eğlendiğimiz, yeri geldiğinde beraber ağlayıp, beraber sevindiğimiz insanlar için ne zaman tekrar kalbimiz atmaya başlayacak? Derin duygulara yeniden ev sahipliği yapacak mıyız?
Eski Yaşamımıza Nasıl Döneceğiz?