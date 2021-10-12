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Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:50 Son Güncelleme: 12.10.2021 16:50

Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? Turkovac aşısı yan etkileri ve çıkış tarihi

Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? Turkovac aşısı yan etkileri ve çıkış tarihi

Ülkemizde uygulanan Sinovac ve BioNTech aşılarına, yerli aşı Turkovac da ekleniyor. Sağlık Bakanlığı TÜSEB ve Erciyes Üniversitesi’nin iş birliğiyle hazırlanan yerli aşı çalışmalarında sona gelinirken, pek çok vatandaş “Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak?” sorusunun yanıtını arıyor. Faz-3 çalışmaları devam eden yerli aşı çalışmalarında son durum haberimizde. İşte Turkovac aşısı yan etkileri ve çıkış tarihi.

Yerli aşı Turkovac Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirildi. Kasım 2020'de başlanan ve Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü vatandaşlara uygulanan inaktif aşı için sona gelinirken yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak sorusu gündeme geliyor. Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? İşte aşıda son aşama ve Turkovac aşısı yan etkileri ve çıkış tarihi.

TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKIYOR, YERLİ AŞIDA SON DURUM NE?

Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen aşının yurt içi ve yurt dışında binlerce gönüllünün katılımıyla yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların çok yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor. Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından TURKOVAC için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) acil kullanım onayı başvurusunda bulunulacak.

TURKOVAC YAN ETKİLERİ NELER?

Türkiye genelinde bin kişinin üzerinde gönüllü üzerinde uygulanan Turkovac aşısının diğer Covid-19 aşılarından farklı bir yan etkisi gözlemlenmedi. Gönüllülerde yalnızca aşı uygulanan bölgede lokal ağrı tespit edildi.

YERLİ AŞI TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor. Aşının en geç yılsonunda kullanıma sunulması hedefleniyor.

Öte yandan yine gönüllülerin katılımıyla TURKOVAC ve CoronoVac aşılarının 3. doz (rapel) etkinliklerinin kıyaslandığı klinik çalışmanın sonuçlarının da Faz 3 ile eş zamanlı bir dönemde açıklanması öngörülüyor.

Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz 3 çalışmaları ise 22 Haziran itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşının üçüncü fazının ilk doz uygulama programı için Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, yerli aşının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Kovid-19'a karşı aşılama programının yoğun şekilde devam ettiği Türkiye'de yerli aşı TURKOVAC'ın da kullanıma sunulmasıyla yeni bir döneme geçilecek, kendi aşısını üreten Türkiye, salgınla mücadelede elini daha da güçlendirecek.

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Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? Turkovac aşısı yan etkileri ve çıkış tarihi
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