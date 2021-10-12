Yerli aşı Turkovac Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirildi. Kasım 2020'de başlanan ve Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü vatandaşlara uygulanan inaktif aşı için sona gelinirken yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak sorusu gündeme geliyor. Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? İşte aşıda son aşama ve Turkovac aşısı yan etkileri ve çıkış tarihi.

TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKIYOR, YERLİ AŞIDA SON DURUM NE?

Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen aşının yurt içi ve yurt dışında binlerce gönüllünün katılımıyla yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların çok yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor. Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından TURKOVAC için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) acil kullanım onayı başvurusunda bulunulacak.