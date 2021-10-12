YKS 2. tercihler başladı mı, 140 alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ve 3. tercihler - yerleştirmeler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

YKS 2. Tercih dönemi için binlerce adayın merak dolu bekleyişi sürüyor. Bilindiği üzere sınavın zorluk derecesi nedeniyle ekstra bir yerleştirme yapılacağı duyurulmuş ve bu yerleştirmelerde 140 puan alan adayların da yerleştirileceği bildirilmişti. Şimdilerde gözler "2021 YKS 2. Tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. Buna göre; 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak, YKS 3. Tercihler başladı mı? İşte detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirmeye ilişkin sıkça sorulan soruların yanıtlarını yayımladı.
ÖSYM, ikinci ek yerleştirmeyle ilgili adayların merak ettiklerini 7 başlıkta derledi, soruları ve yanıtlarını internet sitesinden duyurdu.
Buna göre, sıkça sorulan sorular ve yanıtları şöyle:
1- 2021-YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. İkinci ek yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.
2- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.
3- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPAMAZLAR?
2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.
4- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?
Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.
5- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI KİMLER TERCİH EDEBİLECEK?
Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebilecek.
6- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE YERLEŞTİRME PUANI HESAPLANAN ADAYLAR, 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI TERCİH EDEBİLECEK Mİ?
2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyecek. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebilecek.
7- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE HESAPLANAN YERLEŞTİRME PUANLARI İÇİN BAŞARI SIRASI SONUÇ BELGELERİNDE NEDEN YER ALMAMAKTADIR?
2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.
- SORULAR VE YANITLARI GÜNCELLENECEK
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, sıkça sorulan soruların, adaylardan gelen sorulara göre güncelleneceği belirtildi.
Açıklamada, adayların güncel duyuruları takip etmeleri gerektiği, ÖSYM'nin Çağrı Merkezi'nden bilgi alınabileceği aktarıldı.
Ayrıntılı bilginin ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra hazırlanacağı ve ikinci ek yerleştirme kılavuzunda yer alacağı ifade edildi.
Açıklamada, tercih yapacak adayların ikinci ek yerleştirme kılavuzunu incelemeleri gerektiği vurgulandı.