ALES başvuruları ne zaman bitecek, ALES başvurusu için son gün ne zaman? İşte ALES/3 başvuru ücreti ve sınav tarihi

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuru ile 6 Ekim'de başlayan ALES başvuruları devam ediyor. Henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar ALES başvuruları ne zaman bitecek, ALES başvurusu için son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte ALES/3 başvuru ücreti ve sınav tarihi ÖSYM sınav takvimi ile duyuruldu. İşte detaylar!

2021 ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.