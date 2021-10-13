Alman basını: Kuntz’u Burak kurtardı!

A Milli Takımımız’ın 90+9’da attığı penaltı golüyle Letonya’yı devirmesi başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da geniş yankı buldu. İşte maçla ilgili haberler:
BİLD: Burak'ın golü Kuntz'u kurtardı. Kuntz için muazzam bir maç. DER SPİEGEL: Kuntz 90+9'da gelen gol sonrası gözyaşlarını tutamadı.
KİCKER: Burak, Kuntz'un ilk galibiyetine izin verdi. Türkiye, Dünya Kupası şansını korudu.
SPORT 1: Kuntz, dramatik galibiyetin ardından ağladı. FRANKFURTER ALLGEMEİNE: Kuntz ve Türkiye'den 99. dakikada dramatik galibiyet. Türkiye kalan iki maçını kazanmak zorunda.
L'EQUİPE: Türkiye'nin galibiyetinde Burak, Cengiz ve Zeki performanslarıyla dikkat çekti.
CALCİO MERCATO: Türkiye son dakika gelen mucize golle Dünya Kupası şansını korudu. Hollanda ile Norveç arasındaki maç artık çok daha önemli. LA GAZZETTA DELLO SPORT: Sonsuz mücadeleye sahne olan karşılaşmanın son dakikasında Burak Yılmaz hata yapmadı. Fakat Türkiye'nin oyunu hâlâ eleştiriliyor.