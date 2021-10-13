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Giriş Tarihi: 13.10.2021 15:57 Son Güncelleme: 13.10.2021 15:57

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? AÖF sınav merkezleri nereler? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? AÖF sınav merkezleri nereler? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri sınav telaşı sardı. AÖF öğrencileri de bu kapsamda AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığına ilişkin açıklama yapan Anadolu Üniversitesi; 2021-2022 AÖF sınav tarihleri hakkında da duyuruda bulundu. İşte sınavlara ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

Yeni eğitim öğretim dönemine başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri; bu dönem sınavların nasıl yapılacağı hakkında araştırma yapıyor. Öğrencilerin sınavlar için kayıt yenileme süreci devam ederken, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak soruları yanıt arıyor. Okulun yaptığı son açıklamalarla bu soru işaretleri giderilirken AÖF sınav merkezleri ve 2021-2022 AÖF sınav tarihleri de belli oldu. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. Dönem sınavlarının nasıl yapılacağı ise fakülteden yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.

AÖF SINAV MERKEZLERİ NEREDE?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 81 il ve 29 ilçede toplam 11 sınav merkezi bulunuyor. Online yapılan sınavlar ise AÖF internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim 2021 Pazar günü Saat 22:00'e kadar uzatıldı.

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AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? AÖF sınav merkezleri nereler? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri
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