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Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:33

Aşk-ı Memnu hayranları için gelen iddia sevindirdi! 11 yıl sonra aynı dizide buluşacaklar iddiası gündemde!

Aşk-ı Memnu hayranları için gelen iddia sevindirdi! 11 yıl sonra aynı dizide buluşacaklar iddiası gündemde!

Bir dönem ekranlara gelen ve uzun yıllar yeni sezon bölümleri ile izleyenlerinin karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi hayranlarını sevindiren bir iddia yaşandı. Dizide Bihter ve Behlül karakterlerine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in 11 yıl sonra yeniden bir dizi için bir araya geleceği iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Kral Kaybederse” adlı eserinin dizi olması ve başrol olarak da Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in dizide birlikte rol alacakları iddia edildi.

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde rol almalarının ardından aradan 11 yıl geçti. Aşk-ı Memnu hayranlarını sevenler için ise bir iddia ortaya atıldı. Gelen iddialara göre; pek çok kitabı dizi olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse adlı eseri dizi olacak ve dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yer alacak. Konu ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İDDİALAR DOĞRU MU?

Bihter ve Behlül karakteriyle uzunca bir süre konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni sezonda yer alacağı proje ile gündeme geldi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı "Kral Kaybederse" adlı kitabı dizi olurken Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yeni sezonda yıllar sonra ilk kez beraber oynayacağı iddia edildi.

Ünlü isimlerin Kral Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli olmadı.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.

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Aşk-ı Memnu hayranları için gelen iddia sevindirdi! 11 yıl sonra aynı dizide buluşacaklar iddiası gündemde!
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