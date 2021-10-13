Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde rol almalarının ardından aradan 11 yıl geçti. Aşk-ı Memnu hayranlarını sevenler için ise bir iddia ortaya atıldı. Gelen iddialara göre; pek çok kitabı dizi olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse adlı eseri dizi olacak ve dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yer alacak. Konu ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.