Aziz Yıldırım, Düzce’de kendisi adına yaptırılan Aziz Yıldırım Bulvarı’nı gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Fenerbahçe Spor Kulübünün 20 yıl başkanlığını yapan, çocukluğu Düzce'de geçen Aziz Yıldırım'ı ağırladı. Düzce'deki Dr. Faruk Özlü ile birlikte gezen ve yatırımlar hakkında bilgi alan Yıldırım, Başkan Özlü'ye kente yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün davetlisi olarak Düzce'ye geldi. Çocukluğu Düzce'de geçen ve kente yaptığı desteklerle Düzceliler tarafından sevilen Aziz Yıldırım, Başkan Özlü'yü ziyaret etti. Başkan Özlü'nün talebi üzerine belediye meclisinin de onayı ile yeni açılan bir bulvara adının verilmesinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, spor kampüsü çalışmalarının ve Spor Akademisi ile amatör sporcuların yetiştirilmesine ön ayak olunmasını önemsediğini kaydetti.

'Düzce benim için çok önemli...'

Aziz Yıldırım, Başkan Özlü'nün spor tesisleri açısından vizyoner ve spora bakış açısının da takdire şayan olduğunu kaydederek "Düzce benim için özel bir şehir. Burada büyüdüm ve burada spora başladım. Düzce'nin spor ile anılması bizleri mutlu eder. Ayrıca adımın bir bulvara verilmesi de beni ayrıca gururlandırdı" dedi.



"Her zaman yanımızda"

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Düzce'ye ve Düzce'nin spor camiasına kattığı değerin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Fenerbahçe Spor Kulübünün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Kendisi ihtiyaç duyduğumuz her anda Düzce'nin yanında. Kendisinin döneminde hizmete giren Fenerbahçe Topuk Yaylası tesisleri de Düzce'mizin tanıtımı açısından çok önemli. Kendisine Düzce'mize yaptığı yatırımlar ve verdiği önemden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.





"Spor ile geleceğe yatırım yapıyoruz"

Düzce'de spor yatırımlarının devam ettiğini de kaydeden başkan Özlü; "Düzce'mizi spor şehri haline getirmek için çalışıyoruz. İlimizdeki çocuk ve gençleri spora yönlendirmek için paydaş kurumlarla Spor Akademisini kurduk. Binlerce çocuğumuz spor yapmaya başladı. Böylelikle alt yapımızı da güçlendiriyoruz. Diğer yandan Şıralık bölgemizi spor kampüsü haline getiriyoruz. 10 bin kişilik stadyum yapıyoruz. Şu anda yedek stat yapılıyor, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları yapılacak. Düzce'mizin adı spor alanlarından daha çok duyulacak. Spor ile geleceğe yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

Mutfak Sanatları Merkezini gezerek bilgiler alan Fenerbahçe eski başkanı Azizi Yıldırım kendi adına açılan bulvarı ziyaret etti.



