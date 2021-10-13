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Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:53

Başkan Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir?

Başkan Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir?

Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz haftalarda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bilgin yaptığı açıklamada, 3600 ek göstergenin bu sözleşme döneminde tamamlanacağını bildirdi. Bunun üzerinde, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum nedir ve 3600 ek gösterge kimleri etkileyecek soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili tarih verdi. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere memur maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, 3600 ek göstergenin bu sözleşme döneminde tamamlanacağını bildirdi. Konuya ilişkin bir diğer beklenen açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 'Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.' Dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor.' açıklamasında bulundu.

İşte 3600 ek göstergeye ilişkin detaylar ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

3600 EK GÖSTERGE NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye gerecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi ve 2022 yılı içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI

Mevcut 3600 sonrası Fark

(30 yıl hizmet için) Maaş İkramiye Maaş İkramiye Maaş İkramiye

Öğretmen 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982

Polis 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982

Hemşire 4.150 149.665 5.213 187.962 1.063 38.297

İmam-hatip 4.270 153.980 5.213 187.962 943 33.982

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaşı artışı 1.200 TL

İkramiye artışı 45.210 TL

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaş artışı 1.100 TL

İkramiye artışı 41.500 TL

Not: Rakamlar ortalamadır. Kıdem, derece ve unvana göre farklılık gösterir.

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Başkan Erdoğan açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir?
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