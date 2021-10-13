Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın açıklamaları ve toplantının kararları ve sonuçları şimdiden merakla bekleniyor. Son dönemde ülkemizde de ciddi oranda artış gösteren vaka sayıları dikkat çekerken bu durumun yeni tedbirleri beraberinde getirip getirmeyeceği kritik toplantı öncesi gündeme geldi. "Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları şimdiden yanıt aramaya başladı. İşte Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları sonuçları gibi tüm detaylar...
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
İŞTE SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE AÇIKLAMANIN DETAYLARI;
MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONULAR VAKA SAYILARI VE AŞI
Toplantının en önemli ana gündem maddelerinden bir vaka ve vefat sayıları oldu. Verilerde yaşanan son durumun ardından Bilim Kurulu Toplantısı'ndan yeni bir tedbir kararının çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan masadaki bir diğer önemli konu ise aşılamadaki son durum oldu.
BAKAN KOCA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Bilim Kurulu Toplantısı sona ererken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Koronavirüs Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, vakaların ve hastaneye yatışların yaş dağılımı ve 3 doz aşı uygulaması gündemi ile bir araya geldi. Günlük verilerden de takip edebildiğiniz üzere aşı programımız başarı ile sürmektedir. En riskli yaş grubu olarak gördüğümüz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan başlayarak bir aşı programı planlamış ve devreye almıştık.
"SON BİR AY İÇİNDE VEFAT EDEN VATANDAŞLARIMIZ İÇİNDE EN BÜYÜK ORAN 70 YAŞ VE ÜZERİ"
Mevcut durumda ülkemizde 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı tanımlanmış ve yüksek aşılanma oranlarına yaklaşılmıştır. Bu durum vaka sayılarının yaş ortalamasını düşürmüş durumdadır. Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır. Gençlerimizin daha çok hastalığa yakalanıyor olmasının ardında aşılama programımızda 18 yaş ve üzerinin öncelikli olması var. Bununla birlikte gençlerimiz aktif vakalar içinde daha yüksek oranda bulunsalar da bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Gençlerimiz hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duymaktadır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır.
"3. DOZ AŞI OLMALARINI GEREKTİREN BİR DURUM YOKTUR"
2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.
"300 bİN VAKAYA KARŞILIK GELMEKTEDİR"
Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir.
"TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI SAĞLANMADAN TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın. Bu süre zarfında da temel koruyucu üç tedbirimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymalıyız. Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır.
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