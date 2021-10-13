"3. DOZ AŞI OLMALARINI GEREKTİREN BİR DURUM YOKTUR"

2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.

"300 bİN VAKAYA KARŞILIK GELMEKTEDİR"

Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir.

"TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI SAĞLANMADAN TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın. Bu süre zarfında da temel koruyucu üç tedbirimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymalıyız. Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır.