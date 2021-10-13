Bu yıl pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı ne demek, hangi ay olur ve kaç gün sürer?

Sonbaharın yerini kış mevsimine bıraktığı şu günlerde, havaların ne zaman ısınacağı ve pastırma sıcaklarının hangi tarihte etkisini göstereceği merak ediliyor. Bu yıl pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, pastırma yazı hangi ay olur ve kaç gün sürecek gibi sorular bu konuya ilişkin araştırmaların başında geliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarıyla 2021 pastırma yazının tarihi.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR VE KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.