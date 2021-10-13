Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 13 Ekim 2021 canlı döviz kuru rakamları ile güncel Euro ve Dolar fiyatı
Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:52

Bugün Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 13 Ekim 2021 canlı döviz kuru rakamları ile güncel Euro ve Dolar fiyatı

Bugün Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 13 Ekim 2021 canlı döviz kuru rakamları ile güncel Euro ve Dolar fiyatı

Yatırımcıların ve borsa ile ilgilenen vatandaşların gündeminde anlık döviz kuru ve dolardaki hareketlilik yer alıyor. Pek çok kişi “bugün Dolar ne kadar, kaç TL oldu?” sorusuyla dövizdeki anlık değişimi takip ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik döviz kurlarının değer kazancını ve kaybını doğrudan etkilediği için gün içinde bu rakamlar anlık olarak değişebiliyor. 13 Ekim 2021 canlı döviz kuru rakamları ile güncel Euro ve Dolar fiyatı haberimizde.

Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir hareket izleyen ve bu hafta da söz konusu seyrini koruyan Dolar kurunun hafta ortası kaç paradan işlem gördüğü merak ediliyor. Pek çok kişi Bugün Dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt ararken, A Para canlı döviz kuru ekranı ile 13 Ekim 2021 güncel Euro ve Dolar fiyatı öğreniliyor. İşte piyasalarda son durum.

13 EKİM 2021 BUGÜN EURO VE DOLAR KAÇ TL OLDU?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 13 Ekim Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

DOLAR NE KADAR?

ALIŞ: 9,0548

SATIŞ: 9,0593

CANLI DOLAR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 10,4490

SATIŞ: 10,4832

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? İşte eleme potasına giren flaş isim...
Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
Pınar Altuğ eski rol arkadaşına sahip çıktı: Tamer Karadağlı hem saygılı hem zariftir
Türkiye'den Suriye'de yeni güvenlik kuşağı
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Emekli maaşlarını yükseltiyor
Son dakika: Letonya maçı sonrası Stefan Kuntz için çarpıcı sözler! "Kuntz'un ağlama sebebi..."
Tam 26 il için flaş uyarı! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak...
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
YKS'de 140 puan alanlar ne zaman 2. ek tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ve 3. tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 13 Ekim 2021 canlı döviz kuru rakamları ile güncel Euro ve Dolar fiyatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA