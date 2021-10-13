Bugün Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 13 Ekim 2021 canlı döviz kuru rakamları ile güncel Euro ve Dolar fiyatı

Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir hareket izleyen ve bu hafta da söz konusu seyrini koruyan Dolar kurunun hafta ortası kaç paradan işlem gördüğü merak ediliyor. Pek çok kişi Bugün Dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt ararken, A Para canlı döviz kuru ekranı ile 13 Ekim 2021 güncel Euro ve Dolar fiyatı öğreniliyor. İşte piyasalarda son durum.

13 EKİM 2021 BUGÜN EURO VE DOLAR KAÇ TL OLDU?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 13 Ekim Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;