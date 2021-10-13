Duygulandıran mektup

Kendilerine malzeme yardımı yapan ağabeylerine mektup yazan genç yıldızlar, “Hayalleri sizler gibi olmak olan bizlere gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz” derken “Biz bir aileyiz” notunu düştüler
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü iki yıldızı Mesut Özilile Jose Sosa, A Takım ile Futbol Akademisi arasında müthiş bir bağ kurulmasına öncelik etti. Sarı-lacivertli kulübün Futbol Akademisi'nde forma giyen geleceğin yıldız adaylarına malzemeihtiyaçlarını karşılayarakdestek olan iki futbolcu, gençlerden gelen teşekkür mektubu ile duygulandı. Gençler başta krampon olmak üzere bir futbolcunun gereksinim duyduğu her türlü malzeme konusunda ihtiyaçlarını karşılayan Mesut'a Türkçe,Sosa'ya İngilizce mektup yazdı.
ZİYARETE GİTME SÖZÜ DE VERDİLER
Gençler, "Futbol Akademisiolarak hayalleri bir gün sizler gibibaşarılı futbolcular olmak olanbiz genç sporculara gösterdiğinizyakın ilgi ve manevi desteklerinizdendolayı teşekkür eder, başarılarınızındevamını dileriz. Biz biraileyiz!" ifadelerini kullandı. Mesutve Sosa bu mektup karşısındaçok duygulanırken maç temposundamüsait oldukları bir dönemdealtyapıyı ziyaret etme ve onlarlabir araya gelmesözü verdiler.