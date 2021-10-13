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Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:01

Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri hakkında beklenen açıklama geldi. Bakan Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların başlayacağı tarihi duyurdu. Sürece yönelik bilgileri edinmek isteyenler ise “Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 engelli öğretmen atama takvimi ve başvuru tarihlerine ilişkin bilgiler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bu duyuru ile birlikte; "Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. 750 engelli öğretmen ataması başvuruları Kasım ayında belirtilen tarihte başlayacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı.

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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