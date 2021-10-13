Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enis Destan milli takımı sırtlıyor! Son iki maçta iki gol..
Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:23

Enis Destan milli takımı sırtlıyor! Son iki maçta iki gol..

DHA
Enis Destan milli takımı sırtlıyor! Son iki maçta iki gol..

Altınordu'nun genç forveti Enis Destan, milli takımdaki performansıyla dikkat çekiyor. Sezon başında adı Alman takımlarıyla anılan Enis, Altınordu'da kalmıştı. 19 yaşındaki golcü, Ümit Milli Takım'da attığı gollerle ay yıldızlı ekibe son iki maçta dört puan kazandırdı.

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası I Grubu'nda mücadele eden Türkiye dün deplasmanda Kazakistan'ı Altınordulu Enis'in 27'nci dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Genç santrfor geçen ay Bursa'da İskoçya ile oynanan maçta 75'inci dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 1-1'e getirmiş ve ay yıldızlılar ilk puanını kazanmıştı. Üç maçta 4 puana ulaşan Türkiye, 5 takımlı grupta 3'üncü sıraya yükseldi. Ligde son olarak 1-0'lık Menemenspor galibiyetinde bu sezonki ilk golünü atan Enis, Erzurum deplasmanında yine takımının en önemli kozu olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? İşte eleme potasına giren flaş isim...
Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı
Pınar Altuğ eski rol arkadaşına sahip çıktı: Tamer Karadağlı hem saygılı hem zariftir
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
Türkiye'den Suriye'de yeni güvenlik kuşağı
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Emekli maaşlarını yükseltiyor
Son dakika: Letonya maçı sonrası Stefan Kuntz için çarpıcı sözler! "Kuntz'un ağlama sebebi..."
Güncel İŞKUR KPSS şartsız personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021! İŞKUR ortaokul mezunu ve en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor!
Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklandı! Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 11 Ekim 2021!
Türkiye Gençlik Vakfı’ndan İsmail Saymaz'a yalanlama: Bu kumpasın bir parçası olduğunu ispatlamıştır
ARKADAŞINA GÖNDER
Enis Destan milli takımı sırtlıyor! Son iki maçta iki gol..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA