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Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:54 Son Güncelleme: 13.10.2021 12:04

Erling Haaland transferinde ters köşe! Babası gibi Manchester City'ye oynamıştı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Erling Haaland transferinde ters köşe! Babası gibi Manchester City’ye oynamıştı...

Futbol dünyası yaz transfer döneminde Messi'nin PSG'ye, Ronaldo'nun ise Manchester United'a imza atmasını konuştu. Gelecek yaz için benzer durumlar Mbappe ve Haaland için yaşanabilir. Genç yıldızlar Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda. Fransız golcü Mbappe'nin Real Madrid'e gideceği ifade edilirken, Haaland'ın durumu ise belirsiz. Norveçli yıldız için Manchester City'nin ısrarcı olduğu ve oyuncunun menajeri Raiola ile ocak ayında temasa geçileceği iddia ediliyor.

Messi ve Ronaldo'nun uzun yıllardır sürdürdüğü rekabetin bir benzeri Mbappe ve Haaland arasında olması muhtemel. İki yıldız şimdiden transferin gözdeleri durumunda. Fransız golcü Mbappe'nin yaz transfer döneminde Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ocak ayında imzalar atılabilir. Ancak Dortmund ile 2024'e kadar kontratı bulunan Haaland'ın geleceği daha belirsiz.

Dortmund'un 21 yaşındaki yıldız santrforuna; Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United ve Manchester City'nin talip olduğu iddia ediliyor. Bu dev yarışı hangi takımın kazanacağı merak konusu. Ancak Manchester City elini çabuk tutmakta kararlı.

The Times'ın haberine göre Manchester City, Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile ocak ayında masaya oturacak. Norveçli yıldızı devre arasında ya da sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen City, astronomik bir teklif yapmaya hazır.

Dortmund'un Haaland için gelecek tekliflerden birini kabul etmesi bekleniyor. Golcü oyuncunun 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olmasına rağmen kontrattaki bir madde Alman kulübünün elini kolunu bağlıyor.

Haaland'ın 3 yıllık sözleşmesi olsa da gelecek sezondan geçerli olmak üzere kontratın 75 milyon euro'luk çıkış maddesi var.

Sezon sonunda 75 milyon euro ödeyen kulüp, Haaland'a imza attırabilir.

Öte yandan Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, 2000-2003 yılları arasında Manchester City'de forma giymişti.

Norveçli yıldızın babası gibi City'ye transfer olabileceği iddia ediliyor.

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Erling Haaland transferinde ters köşe! Babası gibi Manchester City'ye oynamıştı...
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