Erling Haaland transferinde ters köşe! Babası gibi Manchester City’ye oynamıştı...

Messi ve Ronaldo'nun uzun yıllardır sürdürdüğü rekabetin bir benzeri Mbappe ve Haaland arasında olması muhtemel. İki yıldız şimdiden transferin gözdeleri durumunda. Fransız golcü Mbappe'nin yaz transfer döneminde Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ocak ayında imzalar atılabilir. Ancak Dortmund ile 2024'e kadar kontratı bulunan Haaland'ın geleceği daha belirsiz.