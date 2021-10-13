Erling Haaland transferinde ters köşe! Babası gibi Manchester City’ye oynamıştı...

Messi ve Ronaldo'nun uzun yıllardır sürdürdüğü rekabetin bir benzeri Mbappe ve Haaland arasında olması muhtemel. İki yıldız şimdiden transferin gözdeleri durumunda. Fransız golcü Mbappe'nin yaz transfer döneminde Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ocak ayında imzalar atılabilir. Ancak Dortmund ile 2024'e kadar kontratı bulunan Haaland'ın geleceği daha belirsiz.
Dortmund'un 21 yaşındaki yıldız santrforuna; Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United ve Manchester City'nin talip olduğu iddia ediliyor. Bu dev yarışı hangi takımın kazanacağı merak konusu. Ancak Manchester City elini çabuk tutmakta kararlı.
The Times'ın haberine göre Manchester City, Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile ocak ayında masaya oturacak. Norveçli yıldızı devre arasında ya da sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen City, astronomik bir teklif yapmaya hazır.
Dortmund'un Haaland için gelecek tekliflerden birini kabul etmesi bekleniyor. Golcü oyuncunun 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olmasına rağmen kontrattaki bir madde Alman kulübünün elini kolunu bağlıyor.
Haaland'ın 3 yıllık sözleşmesi olsa da gelecek sezondan geçerli olmak üzere kontratın 75 milyon euro'luk çıkış maddesi var.
Sezon sonunda 75 milyon euro ödeyen kulüp, Haaland'a imza attırabilir.
Öte yandan Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, 2000-2003 yılları arasında Manchester City'de forma giymişti.
Norveçli yıldızın babası gibi City'ye transfer olabileceği iddia ediliyor.