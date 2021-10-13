FED faiz kararı son günlerde binlerde kişi tarafından araştırılıyor. Her dönem belli tarihler aralığında yapılan ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı piyasaları etkiliyor. Peki FED faiz kararı ne zaman? 2021 FED toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?