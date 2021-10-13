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Giriş Tarihi: 13.10.2021 21:34

FED faiz kararı ne zaman? 2021 FED toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman? 2021 FED toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasaların gözü FED faiz kararı açıklamasına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklama sonrası FED toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. FED faiz kararı toplantısı ekim ayında gerçekleşmeyeceği bilinirken toplantı tarihi için Kasım ayı işaret edildi. Peki FED faiz kararı ne zaman? 2021 FED toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

FED faiz kararı son günlerde binlerde kişi tarafından araştırılıyor. Her dönem belli tarihler aralığında yapılan ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı piyasaları etkiliyor. Peki FED faiz kararı ne zaman? 2021 FED toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı tarihleri ise 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 şeklinde olacak. Bu takvime göre ekonomik tahminlere ilişkin verilerin açıklandığı FED faiz kararı toplantısı ekim ayında gerçekleşmeyecek. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.

FED 2021 PPK KURULU TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

FED toplantısı 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olarak belirlendi.

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FED faiz kararı ne zaman? 2021 FED toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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