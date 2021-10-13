FED faiz kararı son günlerde binlerde kişi tarafından araştırılıyor. Her dönem belli tarihler aralığında yapılan ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı piyasaları etkiliyor. Peki FED faiz kararı ne zaman? 2021 FED toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED toplantısı tarihleri ise 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 şeklinde olacak. Bu takvime göre ekonomik tahminlere ilişkin verilerin açıklandığı FED faiz kararı toplantısı ekim ayında gerçekleşmeyecek. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.
FED toplantısı 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olarak belirlendi.