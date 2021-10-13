G20 zirvesi 2021 ne zaman ve nerede yapılacak, hangi ülkeler katılacak? G20 nedir, Türkiye katılacak mı?

G20 zirvesi için nefesler tutulurken, liderler zirvesine ilişkin "G20 zirvesi 2021 ne zaman ve nerede yapılacak, hangi ülkeler katılacak?" gibi sorularla araştırmalar hızlandı. Ekim ayında yapılacağı duyurulan liderler zirvesine ilişkin araştırmalar arasında "G20 nedir, Türkiye katılacak mı, G20 Roma Zirvesi ne zaman?" soruları da yer alıyor. İşte zirvenin yapılacağı tarih ve yer hakkında merak edilenlerin yanıtı.

2021 G20 LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Bu yıl G20 Liderler Zirvesi 30 ve 31 Ekim tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek.