Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı! Buluşmada yer alan isimler dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 13.10.2021 18:33 Son Güncelleme: 13.10.2021 18:35

Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı! Buluşmada yer alan isimler dikkat çekti...

Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı! Buluşmada yer alan isimler dikkat çekti...

Galatasaray Spor Kulübü Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşti. Yüksek İstişare Kurulu'nun buluşmasında Galatasaray'da görev yapan önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları yer aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda başkan Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, Galatasraay Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yanı sıra eski başkanlar Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, ikinci başkan ve başkan yardımcıları Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Fatih Altaylı, Cengiz Özyalçın, Işın Çelebi, Ahmet Şenkal, Hamdi Yasaman, Doğan Hasol ve Mehmet Helvacı ile birlikte eski divan kurulu başkanları Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu yer aldı.

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları, yardımcıları ve divan kurulu eski başkanları; geçmişten bugüne değerlendirmelerde bulundular.

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Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı! Buluşmada yer alan isimler dikkat çekti...
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