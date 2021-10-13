Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina’ya büyük şok! Sevgilisini bağlayıp 300 bin euro çaldılar

Neguesha yaptığı paylaşımda, "Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığın için teşekkürler. Haksız kazanç kimseye fayda sağlamaz, Tanrı en büyük yargıçtır." ifadelerini kullandı.

Fanny-Lemina çiftinin 3 yaşında Isaiah-King isimli bir erkek çocukları var.