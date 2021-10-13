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Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:26 Son Güncelleme: 13.10.2021 14:26

Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'ya büyük şok! Sevgilisini bağlayıp 300 bin euro çaldılar

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Galatasaray’ın eski yıldızı Mario Lemina’ya büyük şok! Sevgilisini bağlayıp 300 bin euro çaldılar

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Mario Lemina ve kız arkadaşı Fanny Neguesha büyük bir şok yaşadı. Gabonlu yıldızın milli takım için kampta olmasını fırsat bilen 3 hırsız oyuncunun evine girdi. O sırada evde olan Fanny Neguesha ve Negusha'nın kız arkadaşlarını bağlayan hırsızlar, 300 bin euro değerinde; mücevher, giysi ve deri eşya çaldı. Olayın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Neguesha, "Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığın için teşekkürler. Haksız kazanç kimseye fayda sağlamaz, Tanrı en büyük yargıçtır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da oynadığı dönemde sarı-kırmızılı takım taraftarlarının gönlünü kazanan Mario Lemina, büyük bir şok yaşadı. Sezon başında Fransa'nın Nice ekibine imza atan Lemina, kız arkadaşı Fanny Neguesha ile birlikte yaşadığı evin soyulmasıyla şoke oldu.

Liglere verilen milli arada Gabon A Milli Takımı'yla kampta olan Lemina'nın evi soyuldu.

3 silahlı soyguncunun eve girdiği sırada Fanny Neguesha ve Negusha'nın kız arkadaşları evdeydi.

Cumartesi akşamı eve giren hırsızlar, Fanny Neguesha ve Negusha'nın kız arkadaşlarını bağlayarak rehin aldı.

Rehin alınan kadınlardan biri kurtularak alarmı çalıştırdı ve polislerin gelmesini sağladı. 3 silahlı soyguncu evi terk ederken 300 bin euro değerinde değerli eşya aldılar.

Soyguncuların 300 bin euro değerinde; mücevher, giysi ve deri eşya çaldığı ifade edildi.

Büyük bir şok yaşayan Lemina'nın kız arkadaşı, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak olayı doğruladı.

Neguesha yaptığı paylaşımda, "Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığın için teşekkürler. Haksız kazanç kimseye fayda sağlamaz, Tanrı en büyük yargıçtır." ifadelerini kullandı.

Fanny-Lemina çiftinin 3 yaşında Isaiah-King isimli bir erkek çocukları var.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'ya büyük şok! Sevgilisini bağlayıp 300 bin euro çaldılar
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