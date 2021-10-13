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Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:25

Güncel kredi faiz oranları 2021 listesi: İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Güncel kredi faiz oranları 2021 listesi: İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları her gün binlerce insan tarafından araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Özellikle koronavirüs pandemisi sürecinde ekonomik açıdan ciddi anlamda etkilenen vatandaşlara bankalar düşük faizli ve uzun vadeli kampanyalar sunmuştu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları bu noktada araştırma konusu haline geliyor. İşte kredi faiz oranları güncel listesi ve tüm detaylar...

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayıp, kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranları araştırmasına çıktı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer birçok bankanın farklı dönemlerde çeşitli imkanlar sunduğu biliniyor. İşte düşük faizli ve uzun vadeli kredi faiz oranları listesi...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Güncel kredi faiz oranları 2021 listesi: İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları
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