Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masterchef eleme adayı kim oldu? 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 14.10.2021 01:25 Son Güncelleme: 14.10.2021 01:28

Masterchef eleme adayı kim oldu? 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Masterchef eleme adayı kim oldu? 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölüm izleyiciyle buluşurken eleme adayları merak konusu oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüde yer alan ürünleri en başarılı çıkaran takım dokunulmazlık oyununda galip gelirken, lezzetsiz yemek yapan kişi eleme adayı olarak belirleniyor. Masterchef 90.bölümde şefler, yarışmacılardan döner çeşitleri istedi. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu? 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar…

Masterchef eleme adayı programı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ekranlara gelen yarışmada en başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı oyununda karşı karşıya geliyor. Son bölümde ise yarışmacılar en lezzetli döneri yapmaya çalıştı. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu? 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım, 5-0 kazandı. Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda verilen yemeklerin tamamında başarılı oldu. Dokunulmazlığı Emre aldı.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te finale kalan iki isim arasında ve gecenin en iyi tabağını çıkaran Emre, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı. Emre'nin eleme potasına gönderdiği Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılara oyunlardan kalan ürünler verildi. Bu ürünler; levrek, pastırma, irmik, limon, taze nane, baldo pirinç, yeni bahar, arapsaçı, mısır unu, kaşar peyniri, kuyruk yağı, kültür mantarı, bütün tavuk, krema ve soya sosu idi. Bu ürünler ile yapılacak bir yemek için verilen süre ise 40 dakika idi.

Mavi takımdan beş kişi, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Süre bitiminde şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını yaptı. Değerlendirme sonucunda Burcu ve Emre finale kaldı.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
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