Masterchef eleme adayı kim oldu? 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım, 5-0 kazandı. Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda verilen yemeklerin tamamında başarılı oldu. Dokunulmazlığı Emre aldı.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te finale kalan iki isim arasında ve gecenin en iyi tabağını çıkaran Emre, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı. Emre'nin eleme potasına gönderdiği Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.