Milli takımın yeni ön liberosu Berat Özdemir Sabah Spor’a konuştu! ’Paha biçilemez bir duygu’

Türk futbolununun önemli yıldızlarından biri olması beklenen Berat Özdemir, Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'e konuştu.
'PAHA BİÇİLEMEZ BİR DUYGU'
'Milli forma benim hayalimdi, Çağrıldığımı duyduğum anda ayaklarım adeta yerden kesildi. Bu anlatılmayacak ve yaşanması gereken anlardan biriydi. Formayı giymek ise paha biçilemez bir duygu. Kelimeler ile anlatamayacağım kadar özel bir andı.
Bundan sonrası için hem Trabzonspor'da hem de A milli takım formasını korumak ve daha iyisini yapmak için üzerimde daha büyük bir sorumluluk var. Bunun bilincinde olarak mücadelemi vereceğim.'
HAMSİK İÇİN KRİTİK GÜN YARIN!
Slovakya'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sakatlanan Marek Hamsik'in durumu çekilecek MR sonucunda netlik kazanacak.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven de bu MR'ın yarın çekileceğini açıkladı. Çıkacak sonuca göre Slovak yıldızın Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği belli olacak.