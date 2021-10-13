Sadakatsiz Gönül hamile mi sorusunun yanıtı diziseverler tarafından araştırılıyor. Şu an Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle ekrana gelen dizide Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Dizinin fenomenleri Sadakatsiz Gönül hamile mi, kaç kilo sorusuna yanıt ararken Gözde Seda Altuner'in kiloları dikkat çekmeye başladı. Peki Sadakatsiz Gönül hamile mi, kilo mu aldı? Sadakatsiz'in Gözde Seda Altuner'i Gönül'ün kilosu ve boyu kaç?
Dizinin senaryosuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sadakatsiz Gönül hamile olup olmadığı merak konusu olurken konuya yönelik açıklama yok.
Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 39 yaşındaki oyuncu ve senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi aldı.
Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. 2020 yılında Sadakatsizler dizisi kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Boyu: 1.68 m.
Kilosu: 60 kilo
Burcu: İkizler
Göz Rengi: Kahverengi
GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI SİNEMA VE DİZİLER;
2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)
2018 – Söz Vermiştin (Bilge)
2018 – Avlu
2018 – Street / Cadde (Kısa Film)
2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)
2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)
2013 – Celal ile Ceren
2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)
2009 – Melekler ve Kumarbazlar
2008 – İş Arıyoruz (Pelin)
2007 – Hayat Kavgam
2007 – Eşref Saati (Lütfiye)
2005 – Ev Hapsi
Sadakatsiz yeni bölümü izleyiciyle buluşmaya devam ederken Gönül'ün hamilelik iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Gözde Seda Altuner'in canlandırdığı Gönül'ün hamile olmadığı biliniyor.