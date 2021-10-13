Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. 2020 yılında Sadakatsizler dizisi kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Boyu: 1.68 m.

Kilosu: 60 kilo

Burcu: İkizler

Göz Rengi: Kahverengi



GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI SİNEMA VE DİZİLER;

2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)

2018 – Söz Vermiştin (Bilge)

2018 – Avlu

2018 – Street / Cadde (Kısa Film)

2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)

2013 – Celal ile Ceren

2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2008 – İş Arıyoruz (Pelin)

2007 – Hayat Kavgam

2007 – Eşref Saati (Lütfiye)

2005 – Ev Hapsi

SADAKATSİZ'İN GÖNÜL'Ü GÖZDE SEDA ALTUNER HAMİLE Mİ?

Sadakatsiz yeni bölümü izleyiciyle buluşmaya devam ederken Gönül'ün hamilelik iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Gözde Seda Altuner'in canlandırdığı Gönül'ün hamile olmadığı biliniyor.