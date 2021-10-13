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Giriş Tarihi: 14.10.2021 01:04

Semih Tümen kimdir? Semih Tümen kaç yaşında, nereli?

Semih Tümen kimdir? Semih Tümen kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Semih Tümen görevden alındı. Merkez Bankası Başkan yardımcıları arasındaki görevden alınan isimle ilgili olarak Prof. Dr. Semih Tümen kimdir, kaç yaşında, görevleri neler sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1977 yılında Elazığ’da doğan Semih Tümen, 2000 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. İşte Semih Tümen hayatı!

Semih Tümen hayatı ile ilgili olarak binlerce vatandaş araştırma yapıyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Semih Tümen görevden alındı. Yaşanan görev değişikliği ardından Semih Tümen kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Semih Tümen hayatı ve tüm detaylar…

SEMİH TÜMEN KİMDİR?

1977 yılında Elazığ'da doğan Semih Tümen, 2000 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Sonrasında 2006 yılında London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007 yılında Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans; 2012 yılında ise Chicago Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını tamamladı.

Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden aldıktan sonra 2006 yılında London School of Economics'te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans yapan Prof. Dr Semih Tümen, 2012 yılında da University of Chicago'da İktisat alanında doktora yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapan Semih Tümen; TCMB'de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ'de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı.

Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler veren Tümen, 2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı'nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulundu. Semih Tümen, 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

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Semih Tümen kimdir? Semih Tümen kaç yaşında, nereli?
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